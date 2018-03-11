10:16
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Могеріні запустить в Україні антифейкову компанію з євроінтеграції

630 Читать новость на русском
Гройсман і Могеріні
Гройсман і Могеріні / 24 Канал

Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні під час робочого візиту в Україну 11-12 березня має намір представити нову комунікаційну кампанію "Просуваючись разом вперед".

Про це вона повідомила в інтерв’ю УНІАН.

Мета кампанії – розповісти українцям про важливість асоціації з ЄС, про те, які відкриваються можливості для молоді та бізнесу після її підписання. Та основна ціль – попередити поширення фейкової інформації про відносини України з ЄС.

Читайте також: У Євросоюзу немає втоми від України та української влади, – Могеріні

"Поки я перебуватиму в Києві, я розпочну нову комунікаційну кампанію під назвою Moving Forward Together (Просуваючись разом вперед), мета якої – показати, що означає наша Угода про асоціацію для українців, і чому це – наше пріоритетне завдання. Люди повинні знати, що про наші взаємини поширюють фейкову інформацію, але ми також повинні діяти та діємо на випередження, щоб у людей був доступ, в першу чергу, до фактів", – сказала Могеріні.

Нагадаємо, Федеріка Могеріні вже завтра, 12 березня, зустрінеться із Президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимир Гройсманом та студентами університету імені Шевченка.

Теги: Новини України Новини політики Федеріка Могеріні Євросоюз
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук