Могеріні запустить в Україні антифейкову компанію з євроінтеграції

Віце-президент Єврокомісії Федеріка Могеріні під час робочого візиту в Україну 11-12 березня має намір представити нову комунікаційну кампанію "Просуваючись разом вперед".

Про це вона повідомила в інтерв’ю УНІАН.

Мета кампанії – розповісти українцям про важливість асоціації з ЄС, про те, які відкриваються можливості для молоді та бізнесу після її підписання. Та основна ціль – попередити поширення фейкової інформації про відносини України з ЄС.

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"Поки я перебуватиму в Києві, я розпочну нову комунікаційну кампанію під назвою Moving Forward Together (Просуваючись разом вперед), мета якої – показати, що означає наша Угода про асоціацію для українців, і чому це – наше пріоритетне завдання. Люди повинні знати, що про наші взаємини поширюють фейкову інформацію, але ми також повинні діяти та діємо на випередження, щоб у людей був доступ, в першу чергу, до фактів", – сказала Могеріні.

Нагадаємо, Федеріка Могеріні вже завтра, 12 березня, зустрінеться із Президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимир Гройсманом та студентами університету імені Шевченка.