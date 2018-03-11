У Євросоюзу немає втоми від України та української влади, – Могеріні
Про те, що у Євросоюзу немає втоми від України стверджує віце-президент Європейської комісії – високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні.
Про це вона заявила в інтерв'ю агентству УНІАН.
Читайте також: Уряд Меркель у фото: половина чиновницького складу – жінки
На запитання журналіста "Чи правильно стверджувати, що в ЄС є втома від України і стомленість від української влади?" Могеріні відповіла:
"В жодному разі. Наша політична і дипломатична активність інтенсивніша, ніж будь-коли. З минулого року українці, які відвідують Європейський Союз, більше не потребують візи, а наша торгівля з Україною зростає. У листопаді минулого року у нас був дуже успішний саміт з нашими східними партнерами, в тому числі з Україною, і ми висловили прихильність двадцяти амбітним політичним цілям до 2020 року".
І додала:
"Правдою було те, що деякі реформи не просуваються так швидко, як нам би хотілося, але ми, як і раніше, як і завжди, орієнтовані на процес реформ, тому що це наша прихильність українському народу".
Нагадаємо, Федеріка Могеріні з робочим візитом відвідає Київ 11–12 березня. Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні і ситуацію на Донбасі. Востаннє Федеріка Могеріні відвідувала Київ у листопаді 2015 року у рамках поїздки країнами "Східного партнерства".
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00