До Києва їде Могеріні говорити про реформи і ситуацію на Донбасі
Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні з робочим візитом відвідає Київ 11–12 березня.
Про це інформує Deutsche Welle із посиланням на джерела в Європейській комісії.
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Під час візиту очільниця європейської дипломатії має намір зустрітися з Петром Порошенком, Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.
Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні,
– йдеться у повідомленні.
Серед головних тем обговорень під час візиту Федеріки Могеріні - і ситуація на Донбасі. У Києві в Могіріні запланована окрема зустріч з членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні та міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.
Програмою візиту передбачено також виступ головної дипломатки ЄС перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Востаннє Федеріка Могеріні відвідувала Київ у листопаді 2015 року у рамках поїздки країнами "Східного партнерства".