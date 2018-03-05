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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До Києва їде Могеріні говорити про реформи і ситуацію на Донбасі

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Федеріка Могеріні
Федеріка Могеріні / Фото з відкритих джерел

Верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні з робочим візитом відвідає Київ 11–12 березня.

Про це інформує Deutsche Welle із посиланням на джерела в Європейській комісії.

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Під час візиту очільниця європейської дипломатії має намір зустрітися з Петром Порошенком, Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Глава європейської дипломатії хоче з перших вуст почути інформацію про стан реформ в Україні,
– йдеться у повідомленні.

Серед головних тем обговорень під час візиту Федеріки Могеріні - і ситуація на Донбасі. У Києві в Могіріні запланована окрема зустріч з членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) в Україні та міністром з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадимом Чернишем.

Програмою візиту передбачено також виступ головної дипломатки ЄС перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Востаннє Федеріка Могеріні відвідувала Київ у листопаді 2015 року у рамках поїздки країнами "Східного партнерства".

Теги: Війна на Донбасі Новини політики Петро Порошенко Федеріка Могеріні Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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