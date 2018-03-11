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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У Евросоюза нет усталости от Украины и украинской власти, – Могерини

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Федерика Могерини
Федерика Могерини / Фото из открытых источников

О том, что у Евросоюза нет усталости от Украины утверждает вице-президент Европейской комиссии – высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини.

Об этом она заявила в интервью агентству УНИАН.

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На вопрос журналиста "Правильно ли утверждать, что в ЕС есть усталость от Украины и усталость от украинской власти?" Могерини ответила:

"Ни в коем случае. Наша политическая и дипломатическая активность интенсивнее, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский Союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность двадцати амбициозным политическим целям до 2020 года".

И добавила:

"Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это наша приверженность украинскому народу".

Напомним, Федерика Могерини с рабочим визитом посетит Киев 11-12 марта. Глава европейской дипломатии хочет из первых уст услышать информацию о состоянии реформ в Украине и ситуации на Донбассе. Последний раз Могерини посещала Киев в ноябряе 2015 года в рамках поездки по странам "Восточного партнерства".

Теги: Новости политики Федерика Могерини
Источник: 24 Канал
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