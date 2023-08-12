Отметим, что неизвестно, когда именно эта плита появилась в регионе. Однако, по всей видимости, она ежедневно радует местных жителей. К тому же является не первым столь выдающимся памятным объектом в области. Об этом сообщает 24 Канал.
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Надгробие Путина
На плите красуется надпись, которая фактически стала нашим национальным лозунгом после начала российско-украинской войны в 2014 году.
Путин Х*йло. Сдохни п**онок вчера,
– написано на надгробии.
Кроме того, там есть краткая инструкция относительно того, что следует делать, когда приходишь мимо: "Хочешь плюнуть – плюнь. Хочешь ссать – писай сюда!"
Могильная плита российскому диктатору на Днепропетровщине / Фото 24 Канала
Не первый памятник
После начала полномасштабного вторжения в 2022 году в самом Днепре поставили надгробие с изображением Путина. Представил его тогдашний заместитель городского головы Михаил Лысенко.
Наши европейские партнеры беспокоятся, готовы ли мы выполнять решения Гаагского трибунала. Я хочу всех успокоить: у нас уже вырыта могла, согласно санитарным нормам, и приготовлен специальный пакет для трупа со стекловатой внутри американского производства. Так что Путину будет здесь комфортно, не сомневайтесь,
– констатировал тогда чиновник.
Заметим, что на плите российский диктатор изображен как Адольф Гитлер и указано, что он родился в 1952 году, а умер – в 2022 году.
Надгробная плита Путина в Днепре: смотрите видео со страницы Михаила Лысенко
- На улице уже 2023 год, а эта могила, которую вырыли в марте 2022-го, до сих пор пустая. Хотя нельзя утверждать однозначно, что кремлевский карлик не умер. Даже в ГУР неоднократно говорили, что, вместо настоящего диктатора, часто выступают его двойники.
- Конечно, это все шутки. Что с Владимиром Путиным – неизвестно никому. К тому же следует учитывать, что Россия пыталась уничтожать украинцев более 300 лет, в частности, организуя Голодомор.
- Поэтому и не факт, что смерть диктатора решили бы все проблемы, однако она была бы отличным "бонусом" до полного разгрома враждебного государства и уничтожения русского империализма. А благодаря Вооруженным Силам это с каждым днем становится все более возможно.