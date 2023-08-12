Отметим, что неизвестно, когда именно эта плита появилась в регионе. Однако, по всей видимости, она ежедневно радует местных жителей. К тому же является не первым столь выдающимся памятным объектом в области. Об этом сообщает 24 Канал.

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Надгробие Путина

На плите красуется надпись, которая фактически стала нашим национальным лозунгом после начала российско-украинской войны в 2014 году.

Путин Х*йло. Сдохни п**онок вчера,

– написано на надгробии.

Кроме того, там есть краткая инструкция относительно того, что следует делать, когда приходишь мимо: "Хочешь плюнуть – плюнь. Хочешь ссать – писай сюда!"

Могильная плита российскому диктатору на Днепропетровщине / Фото 24 Канала

Не первый памятник

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году в самом Днепре поставили надгробие с изображением Путина. Представил его тогдашний заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Наши европейские партнеры беспокоятся, готовы ли мы выполнять решения Гаагского трибунала. Я хочу всех успокоить: у нас уже вырыта могла, согласно санитарным нормам, и приготовлен специальный пакет для трупа со стекловатой внутри американского производства. Так что Путину будет здесь комфортно, не сомневайтесь,

– констатировал тогда чиновник.

Заметим, что на плите российский диктатор изображен как Адольф Гитлер и указано, что он родился в 1952 году, а умер – в 2022 году.

Надгробная плита Путина в Днепре: смотрите видео со страницы Михаила Лысенко