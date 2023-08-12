Зазначимо, що невідомо точно, коли саме ця плита з'явилася в регіоні. Однак, очевидно, вона щодня тішить місцевих жителів. До того ж є не першим таким визначним пам'ятним об'єктом в області. Про це повідомляє 24 Канал.

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Надгробок Путіну

На плиті красується надпис, що фактично став нашим національним гаслом після початку російсько-української війни у 2014 році.

Путін Х*йло. Здохни п*дло вчора,

– написано на надгробку.

Окрім того, там є коротка інструкція стосовно того, що варто робити, коли приходиш повз: "Хочеш плюнути – плюнь. Хочеш дзюрити – дзюрь сюди!"

Могильна плита російському диктатору на Дніпропетровщині / Фото 24 Каналу

Не перший пам'ятник

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році у самому Дніпрі поставили надгробок зі зображенням Путіна. Презентував його тодішній заступник міського голови Михайло Лисенко.

Наші європейські партнери турбуються, чи ми готові виконувати рішення Гаазького трибуналу. Я хочу всіх заспокоїти: у нас уже вирита могла, згідно з санітарними нормами, і приготовлений спеціальний пакет для трупа зі скловатою всередині американського виробництва. Тож Путіну буде тут комфортно, не сумнівайтеся,

– констатував тоді посадовець.

Зауважимо, що на плиті російський диктатор зображений як Адольф Гітлер та вказано, що він народився у 1952 році, а помер – у 2022-ому.

Надгробна плита Путіну в Дніпрі: дивіться відео зі сторінки Михайла Лисенка