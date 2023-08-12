Зазначимо, що невідомо точно, коли саме ця плита з'явилася в регіоні. Однак, очевидно, вона щодня тішить місцевих жителів. До того ж є не першим таким визначним пам'ятним об'єктом в області. Про це повідомляє 24 Канал.
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Надгробок Путіну
На плиті красується надпис, що фактично став нашим національним гаслом після початку російсько-української війни у 2014 році.
Путін Х*йло. Здохни п*дло вчора,
– написано на надгробку.
Окрім того, там є коротка інструкція стосовно того, що варто робити, коли приходиш повз: "Хочеш плюнути – плюнь. Хочеш дзюрити – дзюрь сюди!"
Могильна плита російському диктатору на Дніпропетровщині / Фото 24 Каналу
Не перший пам'ятник
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році у самому Дніпрі поставили надгробок зі зображенням Путіна. Презентував його тодішній заступник міського голови Михайло Лисенко.
Наші європейські партнери турбуються, чи ми готові виконувати рішення Гаазького трибуналу. Я хочу всіх заспокоїти: у нас уже вирита могла, згідно з санітарними нормами, і приготовлений спеціальний пакет для трупа зі скловатою всередині американського виробництва. Тож Путіну буде тут комфортно, не сумнівайтеся,
– констатував тоді посадовець.
Зауважимо, що на плиті російський диктатор зображений як Адольф Гітлер та вказано, що він народився у 1952 році, а помер – у 2022-ому.
Надгробна плита Путіну в Дніпрі: дивіться відео зі сторінки Михайла Лисенка
- Надворі уже 2023 рік, а ця могила, яку вирили у березні 2022-гого, досі пустує. Хоча не можна стверджувати однозначно, що кремлівський карлик – не помер. Навіть у ГУР неодноразово говорили, що, замість справжнього диктатора, часто виступають його двійники.
- Звісно, це все жарти. Що з Владіміром Путіним – невідомо достеменно нікому. До того варто зважати на те, що Росія намагалася знищувати українців понад 300 років, зокрема, організовуючи Голодомор.
- Тому й не факт, що смерть диктатора розв'язали б усі проблеми, однак вона була б чудовим "бонусом" до повного розгрому ворожої держави та знищення російського імперіалізму. А завдяки Збройним Силам це з кожним днем стає все більш можливо.