Могла быть провокация, – российский журналист о взрывах в Белгороде

В Белгороде 1 апреля вспыхнула нефтебаза. По всей видимости, россияне устроили провокацию на собственной территории, ведь сразу обвинили в ударе Украину.

В то же время окончательного ответа о причине вспышки в Белгороде нет. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский журналист Игорь Яковенко.

Обратите внимание Ракета, что прилетела в Белгород – выпущена с территории России, – CIT

Есть гипотеза о том, что проблема в технике безопасности на предприятиях Белгорода, сказал журналист. Есть очевидные вещи – понятно, что вооруженные силы Украины не собираются переносить войну на территорию России.

Скорее всего, это либо действительно провокация собственно русских войск, либо ошибка в технике безопасности. Какой из этих двух вариантов – сказать не могу,

– отметил Игорь Яковенко.

Следует отметить, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не комментирует взрыв на нефтебазе в российском Белгороде, ведь обвинения Кремля о причастности к этому Украины – неправда.

Почему ВСУ не могли бомбить нефтебазу в Белгороде: смотрите видео