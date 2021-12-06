По словам чиновника, давление и блеф – уже привычная практика для России. Таким образом там пытаются "повысить ставки", чтобы достичь определенной цели.

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Резников: украинцы не поддались панике

Как заметил Резников, хоть русские и стараются казаться непредсказуемыми, но на самом деле они – очень прагматичны. Мол, в государстве-агрессоре всегда хорошо оценивают вероятные риски. Весной 2021 года Кремль стремился привлечь внимание США и вынудить к диалогу – без введения новых санкций. "Они получили желаемое. Запугивание было способом достичь цели", – пояснил министр обороны.

Чрезвычайно важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас "шатает", могли бы и попытаться ворваться,

– уверен Резников.

Глава Минобороны также объяснил, почему враг сейчас идет на такую демонстративную эскалацию. Все потому, что россияне хорошо понимают: играть роль "посредника" между Украиной и своими марионетками у них не получается. Именно из-за этого Кремль начинает бряцать оружием.

Другие заявления министра обороны

Резников отреагировал на возможный план нападения России на Украину. Его накануне обнародовали иностранные СМИ. Министр предостерег, что план-максимум Кремля заключается в том, чтобы Украины не было вообще. При этом, вероятно эскалация может стать катастрофой как для самой России, так и для всей Европы.

Также чиновник высказался об обвинениях в его сторону от кремлевских пропагандистов. Те называют его "галицким нацистом" и "русофобом". Резников подчеркнул, что Россия руководствуется стереотипами, и добавил, что ему смешно слышать такие циничные заявления.

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