За словами урядовця, тиск та блеф – вже звична практика для Росії. У такий спосіб там намагаються "підвищити ставки", аби досягти певної мети.
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Резніков: Українці не піддалися паніці
Як зауважив Резніков, хоч росіяни й намагаються здаватися непередбачуваними, та насправді вони – дуже прагматичні. Мовляв, у державі-агресорці завжди добре оцінюють ймовірні ризики. Навесні 2021 року Кремль прагнув привернути увагу США й змусити до діалогу – без запровадження нових санкцій. "Вони отримали бажане. Залякування було способом досягти мети", – пояснив міністр оборони.
Надзвичайно важливо, що українське суспільство не піддалося паніці. Якби у Кремлі побачили, що нас "хитає", могли б і спробувати вдертися,
– впевнений Резніков.
Очільник Міноборони також пояснив, чому ворог зараз йде на таку демонстративну ескалацію. Все тому, що росіяни добре розуміють: грати роль "посередника" між Україною та своїми маріонетками у них не виходить. Саме через це Кремль починає брязкати зброєю.
Інші заяви міністра оборони
- Резніков відреагував на можливий план нападу Росії на Україну. Його напередодні оприлюднили іноземні ЗМІ. Міністр застеріг, що план-максимум Кремля полягає в тому, аби України не було взагалі. При цьому, ймовірно ескалація може стати катастрофою як для самої Росії, так і для всієї Європи.
- Також урядовець висловився про звинувачення у його бік від кремлівських пропагандистів. Ті називають його "галицьким нацистом" та "русофобом". Резніков наголосив, що Росія керується стереотипами, й додав, що йому смішно чути такі цинічні заяви.
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