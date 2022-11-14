Могли отказать тормоза: в Китае неуправляемая Tesla на бешеной скорости сбила двух человек

В провинции Гуандун на юге Китая из-под контроля вышел электромобиль Tesla Model Y. Видео с мчащимся по дороге автомобилем, который сбивает все на своем пути, обнародовали в сети.

Ужасное ДТП произошло, когда водитель парковал Tesla. Машина потеряла управление. Она проехала примерно 2 километра, сбив несколько мотоциклов и велосипедов.

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Жертвами электромобиля стали водитель мотоцикла и школьница на велосипеде. Серьезно пострадал и сам водитель Model Y, велосипедист и водитель трехколесного мотоцикла.



Вот, что осталось от автомобиля / Cnevpost

Как выяснили правоохранители, водитель Tesla не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. А вот результаты осмотра его машины пока не озвучили.

В то же время родственники водителя заявили, что у него возникли проблемы с педалью тормозов. Вероятно, из-за сбоя системы авто разогналось до 150 километров в час. Они добавили, что мужчина много лет управлял грузовиками и не мог на протяжении более 2 километров пути "забыть" нажать на тормоза.

Видео поездки "безумной" Tesla – осторожно, 18+

Инцидент произошел еще 5 ноября, однако ролик начал гулять по сети 13 ноября. Компания Tesla уже заявила Reuters, что поможет китайской полиции в расследовании произошедшего с Model Y. Там также призывают не верить в слухи и неподтвержденную информацию о причинах аварии.

Китай является вторым по величине рынком сбыта Tesla.