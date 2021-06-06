Леонид Кравчук рассказал, что российский след в посадке самолета с Романом Протасевичем "возможно есть, а возможно и нет".
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Кравчук о влиянии России на посадку самолета в Минске
Я так говорю, потому что у Лукашенко нет никакого влияния в Греции или соответственно в месте старта самолета. Поэтому там могли работать только российские службы,
– заявил Леонид Кравчук.
Он также вспомнил слова Протесевича, утверждавшего, что за ним следили в Афинах.
"Тогда сразу думал, что белорусских спецслужб там быть не могло. Там могли быть только российские спецслужбы. Я думаю, что там было российское влияние", – заявил Леонид Кравчук.
Более того, Кравчук отметил, что ему трудно сказать, влияли ли российские спецслужбы и на территории Беларуси.
Кравчук прокомментировал "интервью" Протасевича
Он сказал, что думает якобы с ним также поработали спецслужбы.
"За несколько дней человек добровольно так изменить взгляды не может. Зная репрессивную машину Беларуси, формы работы и необузданность Лукашенко, думаю, что влияние было и очень серьезное. Это мои предположения. Считаю, что они со временем подтвердятся", – заявил Леонид Кравчук.
Посадка самолета в Беларуси: коротко
- 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс приземлился в Минске. Это произошло якобы из-за сообщения о заминировании. Однако, никакой взрывчатки не нашли.
- Власти Беларуси сняли с рейса экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Их задержали.
- Недавно Роман Протасевич дал интервью государственному телеканалу ОНТ. Там он якобы "признал" вину в организации массовых беспорядков, пожалел о поездке на Донбасс и заверил, что уважает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Однако, со временем психологи сказали, – то, что показали на экране, напоминает видео "Аль-Каиды", где пленником в прямом эфире отрезали головы.