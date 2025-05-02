Могли разворовывать "Мотор Сич": сына Богуслаева задержали в Монако

Вероятно, речь идет об Александре Богуслаеве, которого задержали за границей. Он является сыном Вячеслава Богуслаева, бывшего президента ПАО "Мотор Сич". Обоих подозревают в хищении активов предприятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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В чем подозревают Александра Богуслаева

Согласно сообщению СБУ, сына экс-президента предприятия "Мотор Сич" задержали в Монако.

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили масштабную схему хищения активов АО "Мотор Сич". Как установило расследование, фигуранты незаконно присвоили контрольный пакет акций госпредприятия, а затем продали его за 650 миллионов долларов США. По результатам работы совместной следственной группы СБУ и ОГП, правоохранительных органов Княжества Монако и Французской Республики в Монако задержан сын экс-президента "Мотор Сичи", который вместе с отцом подозревается в хищении активов промышленного гиганта,

– сказано в заметке.

Задержанный до начала полномасштабной войны помог отцу присвоить акции предприятия, а затем продать их третьим лицам.

Вячеслав Богуслаев организовал инвентаризацию активов компании и искусственно занизил стоимость ее акций. Впоследствии приобрел 65% ценных бумаг по существенно сниженной цене и передал большую их часть в пользу 6 оффшорных структур, которыми владеет его сын.

А чтобы легализовать украденные активы, их продали зарубежным компаниям. За полученные доходы приобрели элитную недвижимость на территории ЕС.

Поэтому во время международного расследования правоохранители провели одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Сыну экс-президента "Мотор Сичи" сообщили о подозрении в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сам Вячеслав Богуслаев получил новое подозрение. Его преступления дополнительно квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины – присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой; организация, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенная организованной группой в особо крупном размере.

Почему Богуслаева подозревают в сотрудничестве с Россией

Вячеслава Богуслаева задержали в октябре 2022 года. На тот момент он уже не возглавлял "Мотор Сич". Его подозревали в поставках россиянам авиадвигателей для боевых вертолетов. В 2023-м просил включить его в списки на обмен с Россией.

Богуслаев находится под стражей. В 2024 году говорилось, что его активы взыщут в доход государства.

Мужчина пережил клиническую смерть в ноябре 2024-го.