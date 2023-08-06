Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан подчеркнул, что враг пытается уничтожить одно из ведущих в мире производств, в частности авиационных двигателей, понимая, что не сможет им завладеть. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Еще могут достать с линии фронта

На украинском предприятии "Мотор Сич" есть производственные мощности по изготовлению двигателей. Они частично вывезены оттуда. Однако сами комплексы на территории предприятия остались.

Именно поэтому россияне пытаются добить "Мотор Сич", чтобы полностью исключить производство двигателей. Пока еще оккупанты могут это сделать – достать ракетами, ведь производство расположено недалеко от линии фронта в Запорожской области,

– подчеркнул военный эксперт.

Военный эксперт объяснил, почему оккупанты обстреливают завод "Мотор Сич": смотрите видео

На "Мотор Сечи" производятся лучшие авиационные двигатели среди стран бывшего Советского Союза и Варшавского договора (в Организацию Варшавского договора 1955–1991 гг. входили: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия – 24 Канал).

"Китай с помощью "левой схемы" пытался заводом "Мотор Сич" завладеть. А сейчас россияне, понимая, что никогда не увидят Запорожье и "Мотор Сич", предпринимают попытки ее уничтожить, пока имеют такую возможность", – отметил Роман Свитан.

Важно! Оккупанты 5 августа в очередной раз обстреляли территорию Украины. В частности, под ударами оказался завод "Мотор Сич", расположенный в городе Запорожье. Об этом в своем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что российские "Кинжалы" и "Калибры" били, в частности, по "Мотор Сичи". Часть ракет, по его словам, была сбита.

Что известно о предприятии "Мотор Сич"