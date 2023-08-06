Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан підкреслив, що ворог намагається знищити одне з провідних у світі виробництв зокрема з авіаційних двигунів, адже розуміє, що не зможе їм заволодіти. Про це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Гатили "Кинджалами", цілились по Старокостянтинову: що відомо про ракетну атаку росіян 5 серпня

Ще можуть дістати з лінії фронту

Українське підприємство "Мотор Січ" має виробничі потужності з виготовлення двигунів. Вони частково вивезені звідти. Проте самі комплекси на території підприємства залишились.

Саме тому росіяни намагаються добити "Мотор Січ", щоб повністю виключити виробництво двигунів. Поки що окупанти можуть це зробити – дістати ракетами, адже виробництво розташовано неподалік від лінії фронту у Запорізькій області,

– наголосив військовий експерт.

Військовий експерт пояснив, чому окупанти обстрілюють завод "Мотор Січ": дивіться відео

На "Мотор Січі" виготовляються кращі авіаційні двигуни серед країн колишнього Радянського Союзу та Варшавського договору (до Організації Варшавського договору 1955 – 1991 входили – Албанія, Болгарія, Угорщина, НДР, Польща, Румунія, СРСР, Чехословаччина – 24 Канал).

"Китай за допомогою "лівої схеми" намагався заводом "Мотор Січ" заволодіти. А зараз росіяни, розуміючи, що ніколи вони не побачать Запоріжжя та "Мотор Січ" вчиняють спроби її знищити, поки мають таку можливість", – зазначив Роман Світан.

Важливо! Окупанти 5 серпня черговий раз обстріляли територію України. Зокрема під ударами опинився завод "Мотор Січ", що розташований у місті Запоріжжя. Про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що російські "Кинджали" та "Калібри" били зокрема по "Мотор Січі". Частину ракет, за його словами, було збито.

Що відомо про підприємство "Мотор Січ"