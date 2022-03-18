Могло бы быть оружие против украинцев: в Запорожье волонтеры нашли "подарок" ВСУ
18 марта 2022 , 23:01Читати новину українською
Источник:фейсбук главы Запорожской ОГА
В Запорожье волонтеры обнаружили два вагона с листовым металлом и передали это на нужды ВСУ.
Эта находка принадлежала какому-нибудь российскому владельцу, имя которого не было названо.
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По словам главы Запорожской ОГА Александра Старуха, этот металл планировали использовать для создания штук, которые стреляли бы в защитников Украины.
Так вот, металл задержан и изъят для нужд обороны Украины!,
– добавил глава Запорожской ОГА.
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