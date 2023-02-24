Так в комментарии 24 Каналу заявил блоггер и журналист Павел Казарин. По его словам, говорится о странах Восточной Европы, когда-то являвшихся участницами так называемого "Варшавского блока". Кстати, лидеры его бывших стран-участниц выразили теплую поддержку Украине в годовщину полномасштабной войны с Россией.

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"Например, такие страны как Казахстан, страны Балтии, которые восстановили свою независимость в одном году вместе с нами. Сегодняшняя война шире только нашей страны", – заявил он.

Казарин убежден, что, в частности, на поле боя решается то, сможет ли Россия "огнем и мечом восстановить свою империю". По его мнению, страна-агрессор хочет возродить формат существования 20 века, и это можно заметить еще с 2014 года, когда Москва вторглась в Крым.

Вообще, наверное, с 1991 года, когда Кремль решил, что появление независимой Украины – это "этакая историческая случайность, которую не было бы лишним обнулить", – сказал журналист.

Можно ли было бы избежать войны

Блогер считает, что Украину могли бы завоевать не военным путем.

"Это то, что говорят: "задушить в объятиях". Такой сценарий тоже существует, когда одна страна, фактически, поглощает другую, полностью подчиняя бизнес-интересы соседа, своим собственным бизнес-интересам", – рассказал он.

Казарин отметил, что если бы на России жили более дальновидные люди, они сосредоточились бы именно на этой "мягкой силе" для того, чтобы "растворить нас в себе".

"В Кремле сидят люди, которые настолько не представляют нашу страну, настолько убедили себя, что мы что-то искусственное, что каждый раз они выбирают именно тот сценарий, который объединяет Украину", – отметил он.

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Россия обречена

Павел Казарин подчеркнул, что Россия была обречена рано или поздно вернуться к своему "имперскому дискурсу".

"Россия была обречена на фантомные боли империи. Если бы фамилия президента была бы другой в России, может быть, мы бы сегодня видели не военную операцию, а экономическую операцию по поглощению нашей страны", – подытожил он.

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