Так у коментарі 24 Каналу заявив блогер та журналіст Павло Казарін. За його словами, мовиться про країни Східної Європи, які колись були учасницями так званого "Варшавського блоку". До речі, лідери його колишніх країн-учасниць висловили теплу підтримку Україні в роковини повномасштабної війни з Росією.

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"Наприклад, такі країни як Казахстан, країни Балтії, які відновили свою незалежність в одному році разом з нами. Сьогоднішня війна ширша лише за нашу країну", – заявив він.

Казарін переконаний, що, зокрема, на полі бою вирішується те, чи зможе Росія "вогнем та мечем відновити свою імперію". На його думку, країна-агресорка хоче відродити формат існування 20 століття, і це можна помітити ще з 2014 року, коли Москва вторглася в Крим.

Взагалі, напевно, з 1991 року, коли Кремль вирішив, що поява незалежної України – це "така собі історична випадковість, яку б не було зайвим обнулити", – сказав журналіст.

Чи можна було б уникнути війни

Блогер вважає, що Україну могли б завоювати не військовим шляхом.

"Це те, що кажуть: "задушити в обіймах". Такий сценарій теж існує, коли одна країна, фактично, поглинає іншу, повністю підпорядковуючи бізнес-інтереси сусіда, своїм власним бізнес-інтересам", – розповів він.

Казарін зазначив, що, якби на Росії жили більш далекоглядні люди, вони зосередилися б саме на цій "м’якій силі" для того, щоби "розчинити нас в собі".

"В Кремлі сидять люди, які настільки не уявляють нашу країну, настільки переконали себе, що ми щось штучне, що кожного разу вони обирають саме той сценарій, який об’єднує Україну", – зауважив він.

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Росія приречена

Павло Казарін наголосив, що Росія була приречена рано чи пізно повернутися до свого "імперського дискурсу".

"Росія була приречена на фантомні болі імперії. Якби прізвище президента було б іншим в Росії, то, можливо, ми б сьогодні бачили не військову операцію, а економічну операцію по поглинанню нашої країни", – підсумував він.

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