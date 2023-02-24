Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. В годовщину вторжения России в Украину он заявил о смене пропагандистской риторики врага.

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Россия переняла украинскую риторику

Иван Тимочко вспомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы говорили, что эта война – не просто борьба за территорию. Это война нашего выживания. Через год эту риторику переняли себе россияне.

"Когда мы говорим о контрнаступлении, победе, российская пропагандистская машина заявляет для своего населения: мы (россияне – 24 Канал) должны идти воевать в Украине, иначе исчезнем, как страна, как государство, как население на этой планете", – отметил военнослужащий.

Иван Тимочко о новой риторике врага: смотреть видео

Военные не сомневались в начале полномасштабной войны

Те военные, кто служил в армии и участвовал в АТО, понимали: рано или поздно враг попытается наступать. В качестве примера Иван Тимочко вспоминает историю чеченских войн в России.

Мы понимали, что никакие мирные договоры, никакие условия, никакие попытки договориться с врагом, к сожалению, не будут иметь положительный результат, если мы не подкрепим нашим оружием, нашей силой. Поэтому на данный этап имеем такой результат и уже можем реально смотреть в будущее без России.

– отметил в эфире Тимочко.

Вопреки всему, Украина стала серьезным игроком на политической арене.

"С другой стороны понимаем, те сотни, а то и тысячи погибших – какую цену мы заплатим за то, чтобы сейчас можно говорить на весь мир, что Украина является защитником Европы, страна, которая борется с диктатурой", – добавил военный.

Проигрыш России – пример для других диктатур

Пример того, как россияне сейчас проигрывают, будет величайшей наукой для других диктатур и других стран, которые думали, что Вторая мировая война закончилась и можно жить своей жизнью.

"В будущем мы должны не допускать таких "путинов". Путин – не уникальное какое-то существо, было много примеров, но, к сожалению, вовремя эти уроки не были учтены и теперь мы украинцы платим своей кровью, своими гражданами", – резюмировал Иван Тимочко.

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