Могут быть проблемы с правительствами, но не с людьми, – Подоляк о европоддержке Украины

У Украины могут возникнуть проблемы с правительствами отдельных европейских стран в вопросе поставок оружия. Однако очень ощутима мощная поддержка простых людей по всей Европе.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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По его словам, то, как граждане стран Европы помогают Украине, еще раз доказывает – все мы являемся большой европейской семьей, за безопасность которой сейчас бьются украинские военные.

У нас могут быть проблемы с правительствами отдельных стран в вопросе поставок оружия, но мы чувствуем мощную поддержку простых людей по всей Европе,

– подчеркнул Подоляк.

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