Могут быть проблемы с правительствами, но не с людьми, – Подоляк о европоддержке Украины
18 апреля 2022 , 13:15Читати новину українською
Источник:твиттер Михаила Подоляка
У Украины могут возникнуть проблемы с правительствами отдельных европейских стран в вопросе поставок оружия. Однако очень ощутима мощная поддержка простых людей по всей Европе.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
К теме Германия не информировала Украину, какой именно будет военная помощь, – посол
По его словам, то, как граждане стран Европы помогают Украине, еще раз доказывает – все мы являемся большой европейской семьей, за безопасность которой сейчас бьются украинские военные.
У нас могут быть проблемы с правительствами отдельных стран в вопросе поставок оружия, но мы чувствуем мощную поддержку простых людей по всей Европе,
– подчеркнул Подоляк.
Вас может заинтересовать – санкции в отношении России тормозит не только Германия: смотрите видео