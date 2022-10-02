Выезд за границу ограниченно пригодных к службе: возможен ли он

Мужчины призывного возраста из-за полномасштабного вторжения России не могут уезжать за границу. Однако есть ряд исключений, предусмотренных в законодательстве.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Отмечается, что не могут ехать за границу и мужчины, ограниченно пригодные к службе.

Какие документы должен представить многодетный отец на границе: разъяснение ГНСУ

"Ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу. Окончательное решение будут принимать в пункте пропуска представители Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", – написали в Госпогранслужбе.

Выезд людей с инвалидностью

Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу в условиях военного положения. Для этого необходимо иметь специальные документы. Речь идет о справке или удостоверении, подтверждающем соответствующий статус. Можно использовать пенсионное удостоверение или удостоверение с группой инвалидности, справку для получения льгот.

Обратите внимание – планируют ли дополнительную мобилизацию: смотрите видео