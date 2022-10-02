Про це розповіли у Державній прикордонній службі України. Зазначили, що не можуть їхати за кордон і чоловіки, які обмежено придатні до служби.

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"Обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон. Остаточне рішення ухвалюватимуть в пункті пропуску представники Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин та фактів", – написали у Держприкордонслужбі.

Виїзд людей з інвалідністю

Чоловіки з інвалідністю можуть перетинати кордон в умовах воєнного стану. Для цього потрібно мати спеціальні документи. Мовиться про довідку чи посвідчення, які підтверджують відповідний статус. Також можна використати пенсійне посвідчення чи посвідчення із групою інвалідності, довідку для отримання пільг.

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