Там отметили, что подача и рассмотрение ходатайства состоялись с соблюдением всех процессуальных норм. Досудебное расследование сейчас продолжается и осуществляется сотрудниками ГБР и СБУ.

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Печерским районным судом г. Киева рассмотрено ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об аресте имущества подозреваемого в уголовном производстве пятого президента Украины, полномочия которого прекращены,

– сообщили в ОГП.

Суд принял решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из:

Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество,

Государственного реестра ипотек,

Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

В Офисе генпрокурора пояснили, что в частности речь идет об объектах недвижимости и корпоративных правах.

Имущество могут конфисковать

К слову, в ОГП напомнили, что Порошенко, полномочия которого прекращены в качестве президента, подозревается в том, что по предварительному сговору группой лиц, совершил содействия деятельности пророссийских боевиков путем организации и приобретения угля у подконтрольных им предприятий за государственные средства Украины, поставив энергетическую сферу страны в зависимость от России и ее наемников.

Таким образом была подорвана экономическая безопасность государства в 2014 – 2015 годах и лишена ее возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов. Также своими действиями он предоставил России более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения подрывной деятельности против нее,

– указали прокуроры.

В Офисе генерального прокурора добавили, санкции уголовных правонарушений по статье о государственной измене по статье о создании террористической организации предусматривают "дополнительное наказание в виде конфискации имущества или без таковой".

Что этому предшествовало: коротко

Государственное бюро расследований и СБУ 20 декабря объявили, что Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий.

В этой дел сообщником пятого президента фигурирует один из лидеров партии ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук, который отвергал все обвинения. Сейчас он находится под домашним арестом.

Печерский районный суд Киева 6 января принял решение, которым арестовал имущество Порошенко.

Брифинг Офиса генпрокурора по аресту имущества Порошенко: смотрите видео