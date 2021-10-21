Президент США "занимается дипломатией с глазу на глаз" с людьми, с которыми у него есть соглашения, а также с теми, с которыми есть разногласия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Однако Псаки отметила, что пока не может ничего сообщить о встрече.

Я не знаю, какие планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны,

– заявила Псаки.

У Путина хотят новую встречу с Байденом: что известно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле говорят о еще одной встрече Байдена и Путина в этом году. Мол, помощник Путина Юрий Ушаков и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждали разные варианты и достигли определенного понимания.

Что известно о предыдущей встрече Байдена и Путина