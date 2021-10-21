Президент США "занимается дипломатией с глазу на глаз" с людьми, с которыми у него есть соглашения, а также с теми, с которыми есть разногласия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Однако Псаки отметила, что пока не может ничего сообщить о встрече.
Я не знаю, какие планы президента Путина относительно поездок, и мне также нечего сообщить о планах поездок с нашей стороны,
– заявила Псаки.
У Путина хотят новую встречу с Байденом: что известно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле говорят о еще одной встрече Байдена и Путина в этом году. Мол, помощник Путина Юрий Ушаков и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд обсуждали разные варианты и достигли определенного понимания.
Что известно о предыдущей встрече Байдена и Путина
- Байден и Путин 16 июня встретились в Женеве. Встреча продолжалась около 4 часов.
- Президенты обсудили ряд вопросов. Не обошли вниманием и войну на Донбассе. По окончании саммита политики отдельно общались с журналистами.
- Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия имеет лишь одно обязательство – следить за соблюдением украинской стороной минских переговоров.