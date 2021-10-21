Президент США "займається дипломатією віч-на-віч" з людьми, з якими у нього є угоди, а також з тими, з якими є розбіжності. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
До теми У Путіна хочуть ще одну зустріч з Байденом до кінця року
Проте Псакі зазначила, що поки що не може нічого повідомити про зустріч.
Я не знаю, які плани президента Путіна щодо поїздок, і мені також немає чого повідомити про плани поїздок з нашого боку,
– заявила Псакі.
У Путіна хочуть нову зустріч з Байденом: що відомо
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі говорять про ще одну зустріч Байдена та Путіна у цьому році. Мовляв, помічник Путіна Юрій Ушаков та заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд обговорювали різні варіанти та досягли певного розуміння.
Що відомо про попередню зустріч Байдена та Путіна
- Байден та Путін 16 червня зустрілись в Женеві. Зустріч тривала близько 4 години.
- Президенти обговорили низку питань. Не оминули увагою й війну на Донбасі. Після закінчення саміту політики окремо спілкувалися з журналістами.
- Путін під час пресконференції заявив, що Росія має лише одне зобов'язання – стежити за дотриманням українською стороною мінських переговорів.