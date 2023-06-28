Могут ли быть Пригожин и Суровикин в сговоре: оперативная сводка от Романа Свитана

Генерал Сергей Суровикин мог заранее знать, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин планировал организовать военный переворот.

Об этом в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Пригожин и Суровикин

По мнению военного эксперта, сговор возможен, ведь у них давние дружеские связи и оба полностью "отбиты на голову".

Свитан напомнил, что Пригожин обещал 50 миллионов рублей семьям российских погибших летчиков. Тем временем Суровикин их прямой начальник.

Вот они двое и встретились: один подставил свое подразделение и "в темную" его использовал, а второй – подставил своих летчиков и тоже "в темную" их использовал. Теперь одних похоронили, а другим борт с миллионами отправляют, чтобы "закрыть им рты",

– сообщил Роман Свитан.

"Это такие "отбитые", непринципиальные люди, которые могут убивать, даже своих, а после этого еще и дружить будут. Они все пойдут под уничтожение. Пусть сначала друг друга поубивают, а оставшихся нам уже "дочищать". С этой войны просто так они не выйдут", – добавил военный эксперт.

Судьба "вагнеровцев"

Наверное, на "Вагнере" уже стоит крест, этой ЧВК не будет. Такое мнение озвучил Роман Свитан.

Скорее всего, до них доберутся и в Беларуси – там такой же КГБ, что и в Советском Союзе. Поэтому они найдут всех участников или хотя бы всех активных.

Кроме того, военный эксперт предположил, что "Вагнер" будет расформирован по частям российской армии.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 Канала:

Удар по Краматорску

Это в чистом виде геноцид украинской нации. Такими действиями россияне уничтожают украинцев.

Роман Свитан объяснил, что враг запустил по Краматорску 2 баллистические ракеты, ведь их армейская артиллерия по городу не достает. Они не прошли Бахмут, потому не вышли на нужную дальность выстрела.

"И вот теперь бьют по местам скопления гражданского населения. Это все давление и террористический шантаж. Значит, Путин что-то запросил или за что-то отомстил. И, конечно, что геноцид. Он лечится одним методом – уничтожением тех, кто это делает", – подчеркнул военный эксперт.

Что известно об ударе по Краматорску