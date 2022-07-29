Законом предусмотрено, что двойное гражданство в Украине недействует. Если у гражданина два паспорта – украинский и иностранный, то на территории нашего государства является украинцем.

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Может ли мужчина-украинец с иностранным паспортом уехать за границу

Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых – Украина, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины,

– пишет ГПСУ.

То есть, двумя гражданствами украинец на территории нашего государства пользоваться не может. Чтобы уехать заграницу, он должен быть только гражданином другой страны. А для этого ему следует подать заявление о прекращении действия украинского паспорта. И только после издания Указа Президента Украины о лишении гражданства человек сможет уехать заграницу.

Выезд заграницу мужчин, имеющих на иждивении троих детей

В ГПСУ отметили: украинское законодательство предусматривает выезд заграницу мужчин, у которых на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Для пересечения нужно иметь следующие документы:

свидетельства о рождении троих и более детей,

или свидетельство о регистрации брака с матерью этих детей и, соответственно, свидетельства о рождении этих детей,

или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом,

или решение суда о расторжении брака и решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом,

или удостоверение отца многодетной семьи.

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