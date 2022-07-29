Законом передбачено, що подвійне громадянство в Україні не діє. Якщо громадянин має два паспорти – український та іноземний, то на території нашої держави є українцем.
До теми Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон
Чи може чоловік-українець з іноземним паспортом виїхати за кордон
Особа, яка має декілька громадянств, одне з яких – України, у відносинах з Україною вважається громадянином України,
– пише ДПСУ.
Тобто двома громадянствами українець на території нашої держави користуватись не може. Щоб виїхати за кордон він має бути громадянином лише іноземної країни.
А для цього йому слід подати заяву на припинення дії українського паспорта. І лише після видання Указу Президента України про втрату громадянства людина зможе виїхати за кордон.
Виїзд за кордон чоловіків, які мають на утриманні троє дітей
У ДПСУ зазначили, що українське законодавство передбачає виїзд за кордон чоловіків, у яких на утриманні перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.
Для перетину треба мати такі документи:
- свідоцтва про народження трьох і більше дітей,
- або свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю цих дітей та, відповідно, свідоцтва про народження цих дітей,
- або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком,
- або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком,
- або посвідчення батька багатодітної сім'ї.
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