Резников в кулуарах Рады рассказал журналистам, что консультируется относительно уместности отмены призыва.
Кстати Хочу пообщаться с каждым, – Резников анонсировал кадровые изменения в Минобороны и ВСУ
Моя мечта, чтобы по большому счету мы перешли к профессиональной армии,
– признался министр.
"Контракт" должен быть привлекательнее
Чиновник отметил, что службу по контракту надо сделать более привлекательной. Он надеется на новый закон о национальном сопротивлении и создании войск территориальной обороны.
Резников надеется, когда люди будут иметь подготовку и будут в реестре теробороны, это может стать мобилизационным резервом.
Отмена призыва: что говорили ранее
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что обязательный военный призыв могут отменить уже с 2023 года. Собственно, политик тоже говорил о законе относительно национального сопротивления, который предусматривает создание территориальной обороны.