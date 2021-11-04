Резніков у кулуарах Ради розповів журналістам, що консультується щодо доречності скасування призову.

До речі Хочу поспілкуватися з кожним, – Резніков анонсував кадрові зміни у Міноборони та ЗСУ

Моя мрія, щоб за великим рахунком ми перейшли до професійної армії,

– зізнався міністр.

"Контракт" має бути привабливішим

Чиновник зазначив, що службу за контрактом треба зробити більш привабливою. Він має надії на новий закон про національний спротив та створення військ територіальної оборони.

Резніков сподівається, коли люди матимуть підготовку й будуть у реєстрі тероборони, це може стати мобілізаційним резервом.

Зверніть увагу! Олексія Резнікова нардепи призначили міністром оборони 4 листопада. Він отримав 273 голоси. Раніше відомство очолював Андрій Таран.

Скасування призову: що говорили раніше

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що обов'язковий військовий призов можуть скасувати вже з 2023 року. Власне, політик теж говорив про закон щодо національного спротиву, який передбачає створення територіальної оборони.