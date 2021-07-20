Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що обов'язковий військовий призов можуть скасувати вже з 2023 року. Водночас військова стратегія триватиме і надалі.

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Це можливо вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов'язані з планом членства у НАТО,

– наголосив Корнієнко.

За словами політика, базові зміни – це питання декількох років.

Зауважте! Україна подала заявку на вступ до Альянсу ще у 2008 році. Водночас партнером НАТО Україна стала лише у 2020 році, увійшовши до програми розширених можливостей.

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