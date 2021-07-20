Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что обязательный военный призыв могут отменить уже с 2023 года. В то же время военная стратегия будет продолжаться и в дальнейшем.

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Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО,

– подчеркнул Корниенко.

По словам политика, базовые изменения – это вопрос нескольких лет.

Заметьте! Украина подала заявку на вступление в Альянс еще в 2008 году. В то же время партнером НАТО Украина стала лишь в 2020 году, войдя в программу расширенных возможностей.

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