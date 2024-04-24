Родители, которые не платят алименты, могут быть мобилизованы. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Смотрите также Мобилизация по-новому: как будет работать принятый законопроект

Более 500 тысяч должников

Гайченко рассказал, что сегодня количество должников по алиментам более 500 тысяч человек. Он также отметил, что 180 тысяч из них – это должники, которые не платят алименты минимум 3 месяца.

Заместитель министра добавил, что сейчас исполнительная служба "взимает алименты всеми законными способами".

"Арестовываем счета, взимаем средства с заработных плат и пенсий и других выплат, можем реализовывать имущество. Можем заходить в помещение и выносить стиральные машины, телевизоры и бытовую технику, айпады и ноутбуки и продавать это все с аукциона в пользу ребенка", – рассказал он.

Гайченко отметил, что родители, которые имеют на содержании трех и более детей, но уклоняются от уплаты алиментов, фактически детей не содержат.

Эти дети у них есть, но своих обязанностей они не выполняют. Поэтому такие родители трех и более детей, при условии не содержания хотя бы одного из них, будут призываться в Вооруженные силы Украины. Мы не можем говорить, что они их содержат, а не удерживаешь ребенка, то значит у тебя и льготы нет,

– отметил заместитель министра юстиции.

По его словам, сейчас разрабатывается механизм сотрудничества с ТЦК и исполнительных служб, чтобы внести изменения в процесс мобилизации. Поэтому Гайченко не исключает, что многодетным мужчинам нужно будет предоставлять справку в ТЦК, что у них нет задолженности по уплате алиментов.

Мобилизация в Украине: последние новости