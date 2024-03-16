Поэтому актуальным остается вопрос, могут ли одновременно мобилизовать отца и сына из одной семьи. Могут ли это сделать – объяснил адвокат Илья Шипко.

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Мобилизуют ли мужчин из одной семьи

Юрист объяснил, что большинство людей считает, что мобилизовать могут только одного трудоспособного мужчину из семьи. Однако такое мнение является ошибочным. Шипко отметил, что действующее законодательство Украины не предусматривает запрета для мобилизации из одной семьи трудоспособных мужчин.

Соответственно отсутствует законодательный запрет на одновременную мобилизацию отца и сына. Итак, если отец и сын/сыновья являются годными к военной службе и достигли мобилизационного возраста, они могут быть мобилизованы даже одновременно. Однако, следует понимать, что есть исключения для определенных категорий лиц и тогда такая мобилизация может не состояться,

– заявил Шипко.

Как пояснил юрист, не могут мобилизовать отца и сына из одной семьи, если есть женщина с инвалидностью. Шипко отметил, что в таких случаях отец или сын, в соответствии с 23 статьей Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", должен осуществлять за ней уход. Это дает право на отсрочку, поэтому мобилизовать могут только того, кто не осуществляет уход за женщиной. Шипко также добавил, что, к примеру, не могут мобилизовать мужчину, у которого на иждивении трое детей до 18 лет и совершеннолетний сын.

Юрист отметил, что необходимо учитывать законодательные основания отца и сына для получения отсрочки от мобилизации. Однако если условий для получения отсрочки нет, то могут мобилизовать отца вместе с сыном.

Стоит отметить, что являются ошибочными распространенные мнения, что невозможно мобилизовать отца и сына, из соображений того, что должен остаться кто-то из трудоспособных мужчин в семье – как кормилец. На сегодня, отсутствуют какие-либо нормативно-правовые акты, которые бы предусматривали такой запрет для мобилизации,

– подытожил юрист.

ТЦК могут отказать в отсрочке при наличии жены с инвалидностью

Юрист Диана Терновая заявила, что военнообязанные мужчины, которые имеют жену с 1 или 2 группой инвалидности, не имеют гарантии того, что получат отсрочку. В этом праве им могут отказать, если есть другие трудоспособные лица, обязаны в соответствии с законом их содержать. К примеру, если супруги имеют совершеннолетних детей, то могут отказать в бронировании.

В то же время есть немало случаев, когда военнообязанные имеют условия для получения отсрочки, но они были призваны на службу.