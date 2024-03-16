Тому актуальним залишається питання, чи можуть одночасно мобілізувати батька та сина з однієї родини. Чи можуть це зробити – пояснив адвокат Ілля Шипко.

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Чи мобілізують чоловіків з однієї родини

Юрист пояснив, що більшість людей вважає, що мобілізувати можуть лише одного працездатного чоловіка з родини. Однак така думка є хибною. Шипко наголосив, що чинне законодавство України не передбачає заборони для мобілізації з однієї родини працездатних чоловіків.

Відповідно відсутня законодавча заборона на одночасну мобілізацію батька та сина. Отже, якщо батько та син/сини є придатними до військової служби та досягли мобілізаційного віку, вони можуть бути мобілізовані навіть одночасно. Проте, варто розуміти, що є винятки для певних категорій осіб і тоді така мобілізація може не відбутись,

– заявив Шипко.

Як пояснив юрист, не можуть мобілізувати батька та сина з однієї сім'ї, якщо є жінка з інвалідністю. Шипко наголосив, що у таких випадках батько або син, відповідно до 23 статті Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", має здійснювати за нею догляд. Це дає право на відстрочку, тому мобілізувати можуть лише того, хто не здійснює догляд за жінкою. Шипко також додав, що, до прикладу, не можуть мобілізувати чоловіка, у якого на утриманні троє дітей до 18 років та повнолітній син.

Юрист наголосив, що необхідно враховувати законодавчі підстави батька та сина для отримання відстрочки від мобілізації. Однак якщо умов для отримання відстрочки немає, то можуть мобілізувати батька разом з сином.

Варто зазначити, що є хибними розповсюжені думки, що не можливо мобілізувати батька та сина, з міркувань того, що має залишитись хтось із працездатних чоловіків у родині – як годувальник. На сьогодні, відсутні будь-які нормативно-правові акти, які б передбачали таку заборону для мобілізації,

– підсумував юрист.

ТЦК можуть відмовити у відстрочці за наявності дружини з інвалідністю

Юристка Діана Тернова заявила, що військовозобов'язані чоловіки, які мають дружину з 1 або 2 групою інвалідності, не мають гарантії того, що отримають відстрочку. У цьому праві їм можуть відмовити, якщо є інші працездатні особи, зобов'язані відповідно до закону їх утримувати. До прикладу, якщо подружжя має повнолітніх дітей, то можуть відмовити у бронюванні.

Водночас є чимало випадків, коли військовозобов'язані мають умови для отримання відстрочки, але вони були призвані на службу.