Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что у россиян уже есть проблемы, которых не было в начале полномасштабного вторжения. Страна-агрессор пытается осуществлять давление на украинцев.

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Будут ли россияне атаковать круглосуточно Украину

По словам главы Украинского центра, в 2022 году оккупанты долгое время накапливали оружие и осуществлять массированные ракетные атаки.

Кроме этого, в начале полномасштабного вторжения, Россия имела "козырь" в виде Черноморского флота. Именно его они использовали для запуска крылатых ракет морского базирования "Калибр". Благодаря успешным действиям украинских спецслужб, российские носители ракет или потоплены, или отогнаны.

Однако хоть и сейчас россияне работают "с колес", они способны медленно и постепенно наращивать производства ракет и дронов, которые могут летать над Украиной всю ночь,

– отметил Кузан.

Россияне пытаются сломать сопротивление украинцев, чтобы как можно большее количество людей хотели бы уже завершить войну на любых условиях, даже невыгодных для Украины. Россияне, поднимая в воздух истребитель Миг специально часто его дозаправляют, чтобы он как можно дольше летал, а в Украине в то время была затяжная воздушная тревога.

Обратите внимание! Россия ежемесячно производит десятки ракет и сотни дронов, несмотря на санкции. В настоящее время Москва имеет в запасах 350 ракет "Калибр" и производит от 30 до 40 новых ракет ежемесячно. Производство дронов "Шахед" в России превышает 500 единиц ежемесячно.

Стоит помнить, что страна-агрессор воюет не только с украинской армией, но и с гражданскими украинцами.

Главное, что мы уже перешли порог страха, паники и уже не будем поддаваться такому давлению. Все запугивания Путина рассчитаны в первую очередь на свою аудиторию, что, мол, "вот мы сейчас покажем украинцам",

– подчеркнул председатель Украинского центра.