Таку думку 24 Каналу висловив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що в росіян вже є проблеми, яких не було на початку повномасштабного вторгнення. Країна-агресорка намагається здійснювати тиск на українців.

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Чи будуть росіяни атакувати цілодобово Україну

За словами голови Українського центру, у 2022 році окупанти довгий час накопичували зброю та здійснювати масовані ракетні атаки.

Крім цього, на початку повномасштабного вторгнення, Росія мала "козир" у вигляді Чорноморського флоту. Саме його вони використовували для запуску крилатих ракет морського базування "Каліблрів". Завдяки успішним діям українських спецслужб, російські носії ракет або потоплені, або відігнані.

Однак хоч й зараз росіяни працюють "з коліс", вони здатні повільно та поступово нарощувати виробництва ракет та дронів, які можуть літати над Україною цілу ніч,

– зазначив Кузан.

Росіяни намагаються зламати опір українців, аби якомога більша кількість людей хотіли би вже завершити війну на будь-яких умовах, навіть невигідних для України. Росіяни, підіймаючи в повітря винищувач Міг спеціально часто його дозаправляють, аби він якомога довше літав, а в Україні в той час була затяжна повітряна тривога.

Зверніть увагу! Росія щомісяця виготовляє десятки ракет та сотні дронів попри санкції. На цей час Москва має в запасах 350 ракет "Калібр" та виробляє від 30 до 40 нових ракет щомісяця. Виробництво дронів "Шахед" у Росії перевищує 500 одиниць щомісяця.

Варто пам'ятати, що країна-агресорка воює не лише з українською армією, а й з цивільними українцями.

Головне, що ми вже перейшли поріг страху, паніки та вже не будемо піддаватись такому тиску. Всі залякування Путіна розраховані в пергу чергу на свою аудиторію, що, мовляв, "от ми зараз покажемо українцям",

– наголосив голова Українського центру.