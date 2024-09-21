Вони заявили про "перехоплення" та "знищення" понад 100 дронів. Про це пише російський телеграм-канал з посиланням на оборонне відомство Росії, інформує 24 Канал.

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Росіяни скаржаться на атаку дронів

Міноборони країни-агресорки заявило, що сили їхньої "пе-ве-о" за ніч "перехопили та знищили" 101 дрон над російськими регіонами.

Зокрема там зазначили, що найбільше БпЛА були знищено над територіями Брянської, Калузької областей та над Краснодарським краєм.

Так, за їхніми словами, нібито 53 безпілотники були перехоплені та знищені над територією Брянської області, 18 – над територією Краснодарського краю, 5 – над територією Калузької області, по 3 безпілотники над територіями Тверської та Білгородської областей.

Також вони заявили, що по одному БпЛА перехопили і знищили над територіями Смоленської, Курської областей і Криму та 16 безпілотників над акваторією Азовського моря.