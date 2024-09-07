Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що в море росіяни фактично не виводять кораблі.

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Російський флот

Братчук зазначив, що базою ракетоносіїв є Новоросійськ. Для них питання номер 1 – це безпека цих ракетоносіїв. Номер 2 – це логістика утримання цих кораблів і забезпечення процесу спорядження цих кораблів, коли "Калібри" беруть участь у масованих ракетних атаках.

Поки що це не досить активно проявляється, хоча "Калібри" збиваються. Підводний човен виходить на чергування в Чорне море, в Азовському немає понад 2 тижні. Потенційно він також загрожує "Калібрами", але в нинішній ситуації він охороняє Новоросійськ,

– зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Він додав, що підводний човен несе бойове чергування, прикриваючи собою базу російського чорноморського флоту.

Ситуація на Півдні

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", ворожа тактична авіація періодично проявляє свою активність. Ба більше, стратегічна авіація теж виходила на бойові пуски. Вона намагається працювати по острову Зміїному, по вишках Бойка.

"До того як Україна повернула під свій контроль ці локації, ворог там облаштовував свої "очі" та "вуха". Ставив РЛС, облаштував військовий об'єкт, де працювала розвідка, яка слідкувала за Одещиною, Півднем і Чорним морем", – наголосив Братчук.

Він продовжив, що Росія не зможе повернути їх назад. Однак намагається атакувати авіаційними ракетами, але цілей своїх вони не досягають.