Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, оккупанты не могут провести масштабную наступательную операцию на этом направлении.

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Украинцы нащупали болевые точки россиян

Черник отмечает, что на 95% эта война – это борьба артиллерий. Украинские военные смогли надавить на болевые точки россиянам и отчасти решить проблему.

Бесконечный хлопок на их складах боеприпасов, пунктах управления и узлах связи существенно снижает потенциал российских оккупантов,

– отметил Черник.

Впрочем, есть и отрицательные новости. оккупанты остановились на захваченных рубежах и обустраивают там оборонительные укрепления. Поэтому выбивать захватчиков с оккупированных территорий будет сложно. Они могут буквально устроить большие артиллерийские валы, которые пока нечем преодолевать.

Для того чтобы достичь паритета, мы должны нарастить качественное вооружение. Этот процесс идет. Но он, по-моему, будет еще довольно длинным,

– подчеркнул Черник.

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