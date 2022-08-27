Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, наразі окупанти не можуть провести масштабну наступальну операцію на цьому напрямку.
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Українці намацали больові точки росіян
Черник наголошує, що на 95% ця війна – це боротьба артилерій. Українські військові змогли натиснути на больові точки росіянам і частково розв'язати проблему.
Нескінченна бавовна на їхніх складах боєприпасів, пунктів управління та вузлів зв'язку суттєво понижує потенціал російських окупантів, – зазначив Черник.
Утім, є й негативні новини. Окупанти зупинилися на захоплених рубежах і облаштовують там оборонні укріплення. Тому вибивати загарбників з окупованих територій буде досить складно. Вони можуть буквально влаштувати великі артилерійські вали, які поки немає чим долати.
Для того, щоб досягнути паритету, ми маємо наростити якісне озброєння. Цей процес іде. Але він, як на мене, буде ще доволі довгим, – підкреслив Черник.
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Яка ситуація на Донбасі: головне
- На Слов'янському напрямку окупанти вели обстріли з артилерії та РСЗВ в районі Долини, Дібрівного та Краснопілля. Поблизу Нової Дмитрівки окупанти провели повітряну розвідку. Також, щоб завадити українським військовим, вони розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби на цьому напрямку.
- На Краматорському напрямку ворог обстріляв з артилерії території Сидорового, Верхньокам'янського, Роздолівки та Калеників. Також ЗСУ вдалося відбити спробу наступу окупантів поблизу Григорівки.
- На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військ поблизу Бахмутського, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Були удари з ворожої авіації в районі Зайцевого та Соледара. росіяни намагалися просунутися в напрямках Соледара, Зайцевого та Майорська, але ЗСУ відбили атаку.
- На Авдіївському напрямку окупанти гатили зі ствольної, реактивної артилерії та танків об'єкти цивільної та військової інфраструктури поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки. Були авіаційні удари біля Мар'їнки та Валентинівки. Також вони спробували просунутися поблизу Невельського, але ЗСУ відбили атаку.