Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, наразі окупанти не можуть провести масштабну наступальну операцію на цьому напрямку.

До теми Всю зиму перебуватимемо у стані артилерійських дуелей, – Черник про розвиток подій на фронті

Українці намацали больові точки росіян

Черник наголошує, що на 95% ця війна – це боротьба артилерій. Українські військові змогли натиснути на больові точки росіянам і частково розв'язати проблему.

Нескінченна бавовна на їхніх складах боєприпасів, пунктів управління та вузлів зв'язку суттєво понижує потенціал російських окупантів, – зазначив Черник.

Утім, є й негативні новини. Окупанти зупинилися на захоплених рубежах і облаштовують там оборонні укріплення. Тому вибивати загарбників з окупованих територій буде досить складно. Вони можуть буквально влаштувати великі артилерійські вали, які поки немає чим долати.

Для того, щоб досягнути паритету, ми маємо наростити якісне озброєння. Цей процес іде. Але він, як на мене, буде ще доволі довгим, – підкреслив Черник.

Черник про потенціал росіян на Сході України: дивіться відео

Яка ситуація на Донбасі: головне