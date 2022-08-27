Втім, такий сценарій обов'язково повинен відбутися. Таке переконання в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник.

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Коли почнеться битва за деокупацію

Фахівець переконаний, що для початку звільнення Херсона й підвенних територій України необхідна сильна авіація. Адже це саме та зброя, яка може переламувати хід війни.

Американське озброєння, передовсім F-16 та F-15, можуть мати на своєму борту такі дуже хороші ракети класу "повітря – земля", як AGM-65 Maverick з дальністю стрільби до 30 кілометрів і доволі важкою бойовою частиною. Від цієї ракети в росіян захисту нема й не буде,

– заявив експерт.

Він переконаний: якщо такими ракетами Україна зможе нищити ще більше російських артилерії та боєкомплекту, тоді можна буде говорити про "обережний оптимізм руху вперед".

Петро Черник про деокупацію України й розвал росії: дивіться відео

Війна – це не лише лінія фронту

Військовий експерт зауважив, що про російсько-українську війну говорять виключно в контексті фронту. Натомість, на його переконання, ця війна є екзистенційною боротьбою російського імперіалізму проти України.

Він не може програти, вони не можуть прийняти поразку. Бо якщо вони її приймають – путіну фізично кінець, він це усвідомлює, а росія стає на шлях своєї дезінтеграції. Це обов'язково станеться,

– переконаний Петро Черник.

Водночас, він наголошує, що цей шлях не може бути швидким – він буде довгим. Адже ставки настільки високі й настільки неприйнятні для росіян і для нас, що на планеті може залишитися лише одна країна.

"Або Україна, або, знову ж таки, Україна. Іншого бути не може", – резюмував фахівець.

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