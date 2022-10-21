Действительно ли Россия собирается затопить Херсонщину: анализ Института изучения войны

Россия, по всей вероятности, продолжает готовиться к атаке под фальшивым флагом на ГЭС. Захватчики надеются, что сообщения об угрозах, в частности, отвлекут внимание от потерь оккупантов в Херсонской области.

Российские войска действительно продолжают перебрасывать войска с правого берега Днепра. Об этом отметили в Институте изучения войны.

Важно Зеленский назвал ключевой принцип, согласно которому мир должен реагировать на российские угрозы.

Россияне готовят условия для отступления

Ранее аналитики ISW объясняли, что оккупанты создают информационное поле для атаки под "фальшивым флагом" на дамбе Каховской ГЭС, чтобы оправдать или прикрыть свое отступление в Херсонской области. Они хотят обвинить в подрыве украинские войска.

Кроме того, подготовка россиян к атаке, вероятно, должна отвлечь внимание сообщений о потерях россиян в Херсонской области.

Предполагается, что захватчики создают условия для вывода военных и оккупационных элементов с западного берега реки Днепр в ожидании неизбежного наступления ВСУ.

Россияне перебрасывают войска на левый берег

Отметили, что российские войска предположительно выводят большое количество личного состава и техники с западного берега Днепра.

Например, опубликовали спутниковые снимки, на которых виден российский грузовой паром, следующий через реку Днепр из Казацкого в Новую Каховку. СМИ утверждают, что такие переправки продолжаются с начала октября.

Похоже, оккупанты сделали выводы из своих неудач во время панического отступления в Харьковской области. По словам аналитиков, разумно было бы вывести людей и технику в надлежащем состоянии во избежание еще одного разрушительного разгрома. Таким образом, русские войска бы не оказались в ловушке на правом берегу Днепра.

Зеленский предупредил об угрозе ГЭС

Президент Владимир Зеленский в обращении 20 октября также предупредил об угрозах. Он подчеркнул, что оккупанты заминировали дамбу Каховской ГЭС, которая содержит более 18 миллионов кубометров воды. Глава государства предостерег, что это приведет к массовому и стремительному затоплению населенных пунктов вдоль Днепра, включая Херсон.

Российские СМИ продолжали обвинять украинские силы якобы в обстреле Каховской ГЭС, распространяли графики, на которых изображен путь затопления в случае прорыва дамбы.

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