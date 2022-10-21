Російські війська дійсно продовжують перекидати війська із правого берега Дніпра. Про це зазначили в американському Інституті вивчення війни.

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Росіяни готують умови для відступу

Раніше аналітики ISW пояснювали, що окупанти створюють інформаційне поле для атаки під "фальшивим прапором" на греблі Каховської ГЕС, аби виправдати або прикрити свій відступ на Херсонщині. Вони хочуть звинуватити у підриві українські війська.

Крім того, підготовка росіян до атаки, ймовірно, повинна відвернути увагу від повідомлень про втрати росіян у Херсонській області.

Припускають, що загарбники створюють умови для виведення військових та окупаційних елементів із західного берега річки Дніпро в очікуванні неминучого наступу ЗСУ.

Росіяни перекидають війська на лівий берег

Зауважили, що російські війська, ймовірно, навмисно виводять велику кількість особового складу та техніки із західного берега Дніпра.

Наприклад, опублікували супутникові знімки, на яких видно російський вантажний пором, що прямує через річку Дніпро з Козацького до Нової Каховки. ЗМІ стверджують, що такі переправлення тривають від початку жовтня.

Схоже, окупанти зробили висновки зі своїх невдач під час панічного відступу на Харківщині. За словами аналітиків, розумно було б вивести людей і техніку в належному стані, аби уникнути ще одного руйнівного розгрому. Таким чином російські війська б не опинились у пастці на правому березі Дніпра.

Зеленський попередив про загрозу на ГЕС

Президент Володимир Зеленський у зверненні 20 жовтня також попередив про загрози. Він наголосив, що окупанти замінували дамбу Каховської ГЕС, яка утримує понад 18 мільйонів кубометрів води. Глава держави застеріг, що це призведе до масового та стрімкого затоплення населених пунктів уздовж Дніпра, включно з Херсоном.

Натомість російські ЗМІ продовжували звинувачувати українські сили нібито в обстрілі Каховської ГЕС, поширювали графіки, на яких зображено шлях затоплення в разі прориву дамби.

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