Як сказав Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні, зараз усі у світі мають діяти потужно й швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту.

Важливо Підрив Каховської ГЕС – один з планів росіян: навіщо їм це

Президент України пояснив, що підрив дамби означатиме масштабну катастрофу.

Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити навіть можливість постачання води до Криму. І якщо Росія готує такий теракт, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не втримати не тільки Херсон, а й увесь Південь нашої країни, зокрема й Крим,

– констатував український лідер.

За словами Зеленського, зараз увесь світ має об'єднатися, щоб дати державі-терористу зрозуміти, що теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження.

"Наслідки для Росії мають бути відповідними. Світ повинен реагувати превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті повинен стати одним із базових для міжнародної політики", – заявив Зеленський.

Раніше український лідер вже закликав НАТО і всю міжнародну спільноту переглянути порядок реагування на дії країни-агресорки, зокрема й у питанні застосування ядерної зброї.

Що варто знати про плани ворога щодо Каховської ГЕС

У Росії пропагандисти звинувачують Україну у нібито підготовці удару по дамбі Каховської ГЕС. Однак окупанти замінували її.

Російські загарбники можуть спробувати підірвати Каховську ГЕС, щоб підняти рівень води у Дніпрі. Так вони хочуть уповільнити контрнаступ ЗСУ, який міг би продовжуватися вже на лівому березі Херсонщини.

Чимало експертів стверджує, що росіяни не підуть на підрив дамби. Такої думки і депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. За його словами, до підриву греблі Каховської ГЕС справа не дійде, бо кримський канал одразу залишиться без води й це буде друге репутаційна втрата окупантів після підриву Кримського мосту.

Варте уваги – чому окупанти не підуть на підрив Каховської ГЕС: дивіться відео