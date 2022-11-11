После ада Бахмута: Жданов спрогнозировал, могут ли россияне зайти в Славянск

ВСУ уже несколько месяцев сдерживают россиян с кровавыми боями на подступах к Бахмуту. Если он не устоит, это откроет для россиян путь на два самых больших города свободного Донбасса – Славянск и Краматорск.

Есть все причины надеяться, что украинские воины смогут удержать вражеское нашествие вблизи Бахмута. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Могут россияне зайти в Славянск

Специалист заявил, что в настоящее время для Славянска могут возрасти риски оккупации. Ведь наиболее укомплектованные российские подразделения, скорее всего, будут переброшены на Донецкое направление.

Нужно наращивать усилия на том направлении, которое является главным для российского командования. Главное – это донецкое направление. Почему сам Славянск? Вспомните, где происходит водонабор и откуда снабжается водой Донецк и дальше вся область,

– объяснил Олег Жданов.

Он убежден, что россияне прилагают так много усилий на направлениях Бахмута и Соледара именно потому, что не смогут пережить зиму без воды.

"Поэтому для вашего города, я считаю, в ближайшее время риски возрастут. Для нас будет очень непростая задача отстоять ту линию обороны, которую мы занимаем сегодня", – отмечает военный эксперт.

Он также выразил надежду, что у Генерального штаба ВСУ уже есть план, как этого достичь, и призвал помогать Вооруженным Силам Украины.

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