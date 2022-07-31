Об этом в эфире 24 канала заявил политолог Аббас Галлямов. Он отметил, что недовольство появилось после вторжения россии в Украину, то есть после 24 февраля.

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По его словам, тогда путин перестал быть для российских элит "родным отцом". Хотя до этого он являлся для них мощным фактором стабилизации ситуации. Они знали, что в стране есть определенные правила игры: "делай так, как говорит путин, и будет у тебя все хорошо".

Сейчас оказалось, если ты будешь делать то, что говорит путин – все будет плохо. Тебя будут облагать санкциями, твою собственность на Западе будут конфисковать,

– сообщил Аббас Галлямов.

"Мероприятие для российских элит – это главный центр притяжения и центр их жизненных стратегий. Я вас уверяю, даже самые патриотические патриоты, когда у них появляются деньги, пытаются найти оптимальный способ их вложения где-то в Швейцарии, во Франции, в Великобритании, в США. Там же покупают недвижимость и отправляют детей учиться", – объяснил политолог.

Он отметил, что теперь внезапно оказалось, что путин разрушили эту связь между россией и центром их притяжения. Теперь, если они попадут на Запад, то не в свои дома в Ницце или на Багамах, а попадут в камеру в Гааге.

Конечно, они недовольны этим. Они пока боятся это недовольство демонстрировать, потому что боятся путина. А он пока достаточно силен,

– отметил Аббас Галлямов.

По словам эксперта, действия могут быть, когда окажется, что путин не столь страшен и силен. Это уже происходит в Украине, а также когда в 2024 году начнется массовый протест. В совокупности эти 2 вещи приведут к тому, что элиты могут рискнуть и попытаться исправить ситуацию, "убрав" путина.

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