Об этом в эфире 24 канала рассказал российский политолог и бывший спичрайтер путина Аббас Галлямов.

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Он акцентировал, что далеко не всегда "кухонные разговоры" конвертируются в реальные политические шаги. Именно поэтому совсем не обязательно, что будет попытка осмысленных политических действий со стороны элиты. Например, убедить путина что-либо изменить, уйти в отставку или совершить переворот.

Совершенно не обязательно, но без этих "кухонных разговоров" точно ничего не будет. То есть первый шаг в этом направлении сделан – недовольство очевидно. Российские элиты недовольны происходящим,

– сообщил Аббас Галлямов.

По его словам, в российских элитах все было хорошо, но после 23 февраля все стало плохо. В частности, их собственность на Западе забирают в космических масштабах.

"У них была жизненная стратегия. Это же не какие-то комиссары в шлемах с пылью, мечтающие об изменении мира и строительстве великой империи. Нет в их головах ничего такого. Это абсолютно циничные бизнесмены, которые конвертируют оказавшийся в их распоряжении административный ресурс в деньги, которые перекачивали на Запад», – объяснил Галлямов.

Он добавил, что у российских элит Запад являлся центром притяжения. Даже у людей из ближайшего путинского окружения. Все они ориентированы на перекачку денег на Запад.

И внезапно этого всего лишились. Конечно, у них от этого нет никакой радости. Единственное, что их удерживает от осмысленных политических действий – это страх. Они боятся путина,

– рассказал Аббас Галлямов.

"Если они почувствуют, что путин ослаб до достаточного уровня, тогда примут какие-то действия – вплоть до переворота. Пока, по их мнению, он недостаточно ослаб. Все будет зависеть от того, что происходит на поле боя. На самом деле все в руках ВСУ", – объяснил бывший спичрайтер путина.

Власть Путина

Аббас Галлямов подтвердил, что по сравнению с 24 февраля – путин ослаб. Вся его легитимность, весь страх элит и населения перед ним держались на ощущении, что он силен и всегда побеждает. Считали, что на дороге у него не стой, ведь "сотрет в порошок". Однако сейчас все убеждаются в том, что можно стоять у него на дороге.

"Поскольку процесс еще не завершен, все напряженно ждут и пытаются понять. Вдруг он сейчас как-то поднажмет, проявит какую-то хитрость или мудрость и победит. Как только его поражение станет очевидным, его легитимность обнулится. Хотя все большему числу людей это очевидно", – рассказал политолог.

Смотрите видео о позиции российских элит:

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