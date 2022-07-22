Про це в ефірі 24 каналу розповів російський політолог та колишній спічрайтер путіна Аббас Галлямов.

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Він акцентував, що далеко не завжди "кухонні розмови" конвертуються в реальні політичні кроки. Саме тому зовсім не обовʼязково, що буде якась спроба осмислених політичних дій збоку еліти. Наприклад, переконати путіна щось змінити, піти у відставку чи здійснити переворот.

Зовсім не обовʼязково, але без цих "кухонних розмов" точно нічого не буде. Тобто перший крок в цьому направленні зроблений – незадоволення очевидно є. Російські еліти незадоволені тим, що відбувається,

– повідомив Аббас Галлямов.

За його словами, у російських елітах все було добре, але після 23 лютого – все стало погано. Зокрема їх власність на Заході вилучається в космічних масштабах.

"У них була життєва стратегія. Це ж не якісь комісари в шоломах з пилюкою, які мріють про зміну світу та будівництво великої імперії. Немає в їх головах нічого такого. Це абсолютно цинічні бізнесмени, які конвертують адміністративний ресурс, що опинився в їх розпорядженні, в гроші, які перекачували на Захід", – пояснив Галлямов.

Він додав, що в російських еліт Захід був центром притяжіння. Навіть у людей з найближчого путінського оточення. Всі вони орієнтовані на перекачку грошей на Захід.

І раптово всього цього позбулися. Звісно, у них через це немає ніякої радості. Єдине, що їх утримує від осмислених політичних дій – це страх. Вони бояться путіна,

– розповів Аббас Галлямов.

"Якщо вони відчують, що путін ослаб до достатнього рівня, тоді приймуть якісь дії – аж до перевороту. Поки, на їх думку, він недостатньо ослаб. Все залежатиме від того, що відбувається на полі бою. Насправді все в руках ЗСУ", – пояснив колишній спічрайтер путіна.

Влада путіна

Аббас Галлямов підтвердив, що у порівнянні з 24 лютого – путін ослаб. Вся його легітимність, весь страх еліт та й населення перед ним трималися на відчутті, що він сильний та завжди перемагає. Вважали, що на дорозі в нього не стій, адже "зітре в порох". Проте зараз всі переконуються, що можна стояти в нього на дорозі.

"Оскільки процес ще не завершений, всі напружено чекають й намагаються зрозуміти. Раптом він зараз якось підтисне, проявить якусь хитрість чи мудрість й переможе. Як тільки його поразка стане очевидною, його легітимність обнулиться. Хоч все більшій кількості людей це очевидно", – розповів політолог.

Дивіться відео про позицію російських еліт:

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