Таковы данные британской разведки. Ранее эксперты отмечали, что лукашенко хочет до последнего цепляться за власть.

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лукашенко заявил, что Украина должна принять требования россии

Только 28 июля 2022 года россияне выпустили по меньшей мере 20 ракет по северу Украины с белорусской территории. Ранее российские войска использовали беларусь для неудачной попытки штурма Киева в феврале.

21 июля самопровозглашенный глава беларуси заявил, что официальный Киев должен принять те требования москвы, которые выдвинул кремль для прекращения войны.

Его (лукашенко – 24 канал) режим стал все более авторитарным с распространением смертной казни за "подготовку террористических актов",

– говорят в разведке.

лукашенко все чаще выдвигает обвинения в сторону Запада, каждый раз они становятся все более безосновательными. Это, полагают в разведке Британии, свидетельствует о том, что белорусский политик стал полностью зависим от россии.

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Угроза наступления из беларуси: что известно

В последней сводке Генштаб сообщил, что существенных изменений в ситуации на Волынском и Полесском направлениях нет. Однако белорусы еще раз продлили военные учения до 6 августа.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что беларусь полностью оккупирована россией, так что никакой армии у лукашенко нет.

Эксперты подчеркивают – пока белорусская армия не готова к войне, ведь не имеет никакого опыта. Именно поэтому лукашенко оттягивает этот вопрос.

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