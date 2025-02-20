Остановка помощи Украине может стать роковой ошибкой для Трампа. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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"Я более чем уверен, что поддержка украинского народа не в голове Трампа, Джей Ди Вэнса или кого-то из его окружения. Она в головах американского народа. Если Трамп остановит полностью помощь Украине, то это для него будет роковой ошибкой", – предположил он.

"Украина сможет договориться"

Павел Нарожный считает, что решением о прекращении помощи Украине Трамп может потерять значительное количество поддержки среди республиканцев, ведь среди них есть поддержка нашего государства. У них сейчас есть внутренние конфликты.

Поэтому вряд ли новая администрация президента США остановит помощь Украине. По словам военного эксперта, наше государство договорится. Вопрос будет заключаться лишь в том, как это финансировать.

Или это будет в формате ленд-лиза, о котором в Сенате есть проект закона. Возможно, это будет финансирование с помощью арестованных активов, значительное количество которых не в США, а в Европе. Вопрос, насколько европейцы готовы пойти на то, чтобы разморозить эти активы и передать их Украине. Возможно, это будет финансирование со стороны ЕС. Но уверен, что мы сможем договориться с США,

– сказал он.

К слову, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко предположил, что США могут уменьшить помощь Украине, чтобы Европа выделяла больше средств.